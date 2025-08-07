Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в полуфабрикатах для стрипсов Rostic’s

В сырье омской птицефабрики, предназначенном для производства стрипсов в сети ресторанов Rostic’s, была обнаружена сальмонелла.
Во время санитарной проверки, проведенной Роспотребнадзором в январе, изъяли заражённые полуфабрикаты общим весом 1,5 кг. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерии Salmonella Infantis.
Согласно решению суда, возможными причинами заражения курицы стали некачественное сырьё и/или нарушение санитарных норм на производстве.
В документах Роспотребнадзора указано, что поставщиком выступает «ПРОДО птицефабрика Сибирская». Производитель был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 350 тысяч рублей. В ответ на инцидент сеть ресторанов Rostic’s провела дополнительный аудит продукции и усилила контроль качества.