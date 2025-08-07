Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в полуфабрикатах для стрипсов Rostic’s

В сырье омской птицефабрики, предназначенном для производства стрипсов в сети ресторанов Rostic’s, была обнаружена сальмонелла. Во время проверки Роспотребнадзора изъяли заражённые полуфабрикаты общим весом 1,5 кг. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерии Salmonella Infantis. Возможными причинами заражения курицы стали некачественное сырьё и/или нарушение санитарных норм на производстве. Производителя, «ПРОДО птицефабрика Сибирская», привлекли к ответственности и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Сеть Rostic’s провела дополнительный аудит продукции и усилила контроль качества.