Полицейские поймали 15-летнего рязанца за рулем мопеда

Инцидент произошел 6 августа в деревне Моловка Кораблинского округа. Полицейские остановили несовершеннолетнего без «прав». Подростка отстранили от управления. Родителям несовершеннолетнего выдали уведомление. Также завели административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей.