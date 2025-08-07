Опубликован прогноз погоды на 8 августа в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет западный, 5-10 м/с. При грозе местами прогнозируют порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем — +21…+26°С.