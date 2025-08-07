Названо число рязанцев, которых отправляют в отпуск «по принуждению»

Отмечается, что в отпуск по принуждению уходят 18% работающих жителей Рязанской области. 75% респондентов сообщили, что не испытывали подобного давления, а 7% затруднились с ответом. В сообщении подчеркнули, что в других регионах доля работников, которых «выгоняют» в отпуск, значительно отличается. Так, в Москве с принудительным уходом в отпуск сталкиваются более 20% сотрудников, а в Ростовской области — каждый третий (более 27%).

