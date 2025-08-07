На Первомайском проспекте почти завершился монтаж новой теплотрассы

На Первомайском проспекте почти завершили монтаж нижних железобетонных лотков, а также укладку новой теплотрассы. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Работы проводятся на участке от пересечения с улицей Павлова до улицы Сенной. В настоящее время завершили подготовительные работы, и завезли новые трубы для установки.

Кроме того, на пересечении с улицей Пожалостина идет подготовка деревянного мостового перехода.

На участке от площади Ленина до площади Соборной завершается демонтаж и вывоз старых труб. Ночью подрядчик будет убирать старый утеплитель из лотков и готовиться к монтажу новой трубы.

Работы проводятся круглосуточно.

