Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:00
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
459
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 015
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 709
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МВД предупредило россиян о кражах данных через Wi-Fi
МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, связанной с кражей паролей через Wi-Fi. Аферисты используют QR-коды для создания поддельных точек доступа, что позволяет им устанавливать вредоносные программы на устройства пользователей. Посетители кафе, ресторанов и других общественных мест рискуют стать жертвами мошенников, подключаясь к Wi-Fi через QR-коды. При этом, если пользователь сканирует код и подключается к сети, злоумышленники могут получить доступ к его логинам и паролям.

МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, связанной с кражей паролей через Wi-Fi. Аферисты используют QR-коды для создания поддельных точек доступа, что позволяет им устанавливать вредоносные программы на устройства пользователей.

Посетители кафе, ресторанов и других общественных мест рискуют стать жертвами мошенников, подключаясь к Wi-Fi через QR-коды. При этом, если пользователь сканирует код и подключается к сети, злоумышленники могут получить доступ к его логинам и паролям.

Специалисты МВД призывают граждан быть внимательными и проверять безопасность Wi-Fi-сетей перед подключением, а также использовать дополнительные меры защиты, такие как VPN и антивирусные программы.