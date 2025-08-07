МВД предупредило россиян о кражах данных через Wi-Fi

МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, связанной с кражей паролей через Wi-Fi. Аферисты используют QR-коды для создания поддельных точек доступа, что позволяет им устанавливать вредоносные программы на устройства пользователей. Посетители кафе, ресторанов и других общественных мест рискуют стать жертвами мошенников, подключаясь к Wi-Fi через QR-коды. При этом, если пользователь сканирует код и подключается к сети, злоумышленники могут получить доступ к его логинам и паролям.

Специалисты МВД призывают граждан быть внимательными и проверять безопасность Wi-Fi-сетей перед подключением, а также использовать дополнительные меры защиты, такие как VPN и антивирусные программы.