В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
Мошенники под видом госслужащих обманули рязанскую пенсионерку на крупную сумму
Мошенники обманули пенсионерку из Ряжска под видом госслужащих на 200 тысяч рублей. Об этом 7 августа сообщает ИД «Пресса».

31 июля через мессенджер с женщиной связалась якобы бывшая коллега. На аватарке стояло фото прежнего руководителя. Пенсионерка не заподозрила обмана и продолжила общение.

Выяснилось, что в учреждении замечен перерасход бюджета. Вскоре в мессенджер женщине написал мужчина и представился специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он заявил, что пенсионерка — фигурант уголовного дела по незаконному выводу из бюджета более полутора миллионов рублей. Эти средства, как заявил «госслужащий», перевели человеку из запрещенной в России экстремистской организации.

Затем с женщиной связался якобы следователь по делу и спросил, не хранит ли она дома наличные. Пенсионерка ответила положительно. Тогда ей сообщили, что деньги нужно задекларировать. Женщина на такси доехала до банкомата и перечислила на указанный счет около 200 тысяч рублей.

Позже пенсионерка позвонила бывшему руководителю и выяснила, что аккаунт женщины взломали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится проверка.