Крупная ветка на Почтовой упала на двух девушек, у одной сотрясение мозга

Крупная ветка на улице Почтовой упала на двух девушек 4 августа, у одной из них сотрясение мозга. Об этом РЗН. Инфо сообщила сама пострадавшая.

Коллеги гуляли по пешеходной улице, как вдруг на них упало дерево. Очевидцы снимали инцидент на видео, но у 30-летней пострадавшей рязанки пока не было возможности найти свидетелей — она слишком плохо себя чувствует.

Согласно справке из ОКБ, куда пострадавшую с места событий увезла скорая, ей поставили диагноз: сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Вторая пострадавшая отделалась ушибами.

Рязанку не стали определять в стационар, она взяла больничный. Девушка намерена подавать иски о компенсации.

Напомним, 4 августа крупная ветка упала на улице Почтовой близ одного из ресторанов.