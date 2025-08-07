Google анонсировала запуск нового ИИ-репетитора для помощи учащимся

Google объявила о скором запуске интерактивного ИИ-инструмента Gemini Guided Learning — виртуального репетитора, помогающего ученикам пошагово решать задания и адаптироваться к индивидуальным потребностям. Инструмент включает различные мультимедийные форматы (графики, изображения, видео), способствующие глубокому освоению материала. Это часть общей стратегии Google по внедрению ИИ в образование, направленной на повышение качества обучения. Новая функция позволит создавать карточки для повторения и персональные учебные планы. Анонс состоялся спустя неделю после аналогичного шага OpenAI с обновленным ChatGPT.

В преддверии нового учебного года Google анонсировала запуск нового инструмента под названием Gemini Guided Learning, который будет функционировать как интерактивный ИИ-репетитор.

Этот инструмент предназначен для пошагового разбора учебных задач и адаптирует объяснения в зависимости от индивидуальных потребностей пользователя. Gemini Guided Learning использует разнообразные визуальные материалы, такие как графики, изображения, видео и тесты, что позволяет не только получать ответы на запросы, но и глубже осваивать концептуальные основы тем. Это нововведение является частью более широкой стратегии Google по интеграции искусственного интеллекта в образовательные процессы, особенно на фоне опасений о том, что ИИ-сервисы могут снижать вовлеченность учащихся, предлагая готовые решения вместо полноценного обучения.

Анонс Google произошел всего через неделю после того, как OpenAI представила аналогичный инструмент в ChatGPT, который также нацелен на поддержку образовательного процесса. В дополнение к Guided Learning Google сообщила об улучшениях Gemini, которые позволят ИИ автоматически встраивать визуальные пояснения (схемы, изображения, видео с YouTube) в ответы, а также генерировать карточки для запоминания и персонализированные учебные пособия на основе предоставленных материалов или результатов тестов.