Дистанционные мошенники выманили у мужчины 650 тысяч рублей

В Сасово 59-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 650 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура по региону.
Он обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил человек, представившийся сотрудником известной компании. Он сообщил, что на имя мужчины пришла посылка и попросил продиктовать код из СМС.
После этого позвонил другой человек, который представился сотрудником ФСБ. Он сказал, что мошенники взломали «Госуслуги» мужчины и пытаются оформить кредит от его имени. Мужчина проверил свой кабинет и увидел, что доступ к нему закрыт, поэтому поверил звонившему.
«Сотрудник» ФСБ предложил помочь поймать мошенников и попросил взять кредит в банке, а затем перевести деньги на указанный счет. Мужчина выполнил все инструкции и перевел 650 тысяч рублей. После этого связь с «сотрудником» прервалась.
Полиция сейчас расследует это дело и пытается найти мошенников.