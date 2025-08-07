Дистанционные мошенники выманили у мужчины 650 тысяч рублей

В Сасово 59-летнего мужчину обманули мошенники, лишив его 650 тысяч рублей. Преступники, выдав себя за сотрудников крупной компании и ФСБ, убедили жертву, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Под предлогом помощи в задержании злоумышленников мужчине посоветовали взять кредит и перевести средства на якобы безопасный счёт. Мужчина выполнил все инструкции и перевел деньги. Полиция ведёт расследование.

В Сасово 59-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 650 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура по региону.

Он обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил человек, представившийся сотрудником известной компании. Он сообщил, что на имя мужчины пришла посылка и попросил продиктовать код из СМС.

После этого позвонил другой человек, который представился сотрудником ФСБ. Он сказал, что мошенники взломали «Госуслуги» мужчины и пытаются оформить кредит от его имени. Мужчина проверил свой кабинет и увидел, что доступ к нему закрыт, поэтому поверил звонившему.

«Сотрудник» ФСБ предложил помочь поймать мошенников и попросил взять кредит в банке, а затем перевести деньги на указанный счет. Мужчина выполнил все инструкции и перевел 650 тысяч рублей. После этого связь с «сотрудником» прервалась.

Полиция сейчас расследует это дело и пытается найти мошенников.