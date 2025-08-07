Аналитики: почти каждый третий работающий рязанец никогда не получает премий

Почти каждый третий работающий рязанец (32%) никогда не получает премий, что, по данным аналитиков, ниже среднего по стране. Соответствующую информацию показало исследование hh.ru.

При этом 29% опрошенных получают премии регулярно, 9% - раз в квартал, 10% — раз в год.

Как показало исследование, работающие женщины получают «бонусы» реже, чем мужчины. 39% опрошенных рязанок никогда не получали премий. У мужчин показатель составил 36%.

Ежемесячно премии выплачивают работникам розничной торговли (37%), сотрудникам в сфере продаж: (34%). Раз в год — ИТ-специалисты, юристы и топ-менеджеры.

Также во время исследования выяснилось, что каждый пятый работник (20%) в Рязанской области сталкивается с нестабильными премиальными выплатами, зависящими от решения руководства.

У 17% опрошенных размер «бонуса» составляет 10% от оклада, еще 27% получают до трети, 15% — до половины оклада. 10% работников могут рассчитывать на премии до 100% от зарплаты, а вот более 100% получают 6% горожан.