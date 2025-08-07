28 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю
По данным оперативного мониторинга, в медицинские организации Рязанской области обратилось 28 человек, пострадавших от укусов клещей. Семеро из них — дети.
28 рязанцев пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю, 28 июля по 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
