10 улиц в Рязани остались без электричества
Свет пропал по следующим улицам: проезд Яблочкова; Горького; Северный переулок; Есенина; Машиностроителей; Куйбышевское шоссе; Циолковского; Колхозная; Юннатов; Маяковского. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.
10 улиц в Рязани остались без электричества. Авария случилась 7 августа, сообщили РЗН. инфо в городских электросетях.
Свет пропал по следующим улицам:
- проезд Яблочкова;
- Горького;
- Северный переулок;
- Есенина;
- Машиностроителей;
- Куйбышевское шоссе;
- Циолковского;
- Колхозная;
- Юннатов;
- Маяковского.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.