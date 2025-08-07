Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
10 улиц в Рязани остались без электричества
Свет пропал по следующим улицам: проезд Яблочкова; Горького; Северный переулок; Есенина; Машиностроителей; Куйбышевское шоссе; Циолковского; Колхозная; Юннатов; Маяковского. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.

10 улиц в Рязани остались без электричества. Авария случилась 7 августа, сообщили РЗН. инфо в городских электросетях.

Свет пропал по следующим улицам:

  • проезд Яблочкова;
  • Горького;
  • Северный переулок;
  • Есенина;
  • Машиностроителей;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Циолковского;
  • Колхозная;
  • Юннатов;
  • Маяковского.

Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.