За ночь над регионами РФ сбили 51 украинский БПЛА

16 беспилотников в ночь на 6 августа сбили над Ростовской и Брянской областями, 12 — над территорией Республики Крым, 5 — над Воронежской и 3 — над Орловской областью. Пострадавших при атаке нет.