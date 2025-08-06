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За ночь над регионами РФ сбили 51 украинский БПЛА
16 беспилотников в ночь на 6 августа сбили над Ростовской и Брянской областями, 12 — над территорией Республики Крым, 5 — над Воронежской и 3 — над Орловской областью. Пострадавших при атаке нет.

За ночь над регионами РФ сбили 51 украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

16 беспилотников в ночь на 6 августа сбили над Ростовской и Брянской областями, 12 — над территорией Республики Крым, 5 — над Воронежской и 3 — над Орловской областью.

Пострадавших при атаке нет.