ВС России поразили военные объекты на Украине

6 августа российские военные поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, и склады БПЛА большой дальности. Также силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в юго-западной части Черного моря. Силы ПВО сбили 244 беспилотника и семь управляемых авиабомб за сутки.