ВС России поразили военные объекты на Украине
6 августа российские военные поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, и склады БПЛА большой дальности. Также силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в юго-западной части Черного моря. Силы ПВО сбили 244 беспилотника и семь управляемых авиабомб за сутки.
ВС России поразили военные объекты на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
6 августа российские военные поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, и склады БПЛА большой дальности.
Также силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в юго-западной части Черного моря. Силы ПВО сбили 244 беспилотника и семь управляемых авиабомб за сутки.