В Рязанской области утонул турист

Трагедия произошла 5 августа на реке Ранова в Ряжском районе. Группа туристов из Тамбовской области разбила лагерь на берегу реки. Отмечается, что туристы приехали на реку ради сплава на байдарках. Утром компания обнаружила пропажу одного из мужчин. Его тело подняли из воды днем. По факту гибели 43-летнего мужчины организовала проверка.

В Рязанской области утонул турист. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла 5 августа на реке Ранова в Ряжском районе. Группа туристов-байдарочников из Тамбовской области разбила лагерь на берегу реки. Утром компания обнаружила пропажу одного из мужчин. Самостоятельно товарища они не нашли.

Его тело подняли из воды днем. По факту гибели 43-летнего мужчины СК организовал проверку.