В Рязани продолжились работы по благоустройству сквера Трудовой доблести

В Рязани продолжается благоустройство сквера Трудовой доблести, где глава администрации Виталий Артемов и депутаты встретились с представителями подрядной организации. Об этом сообщили на сайте администрации города. На этой неделе подрядчик начнет облицовку конструкции стелы. Ведутся работы по благоустройству основной части сквера: завершается укладка тротуарной плитки, а также планируется установка лавочек и урн. На участке сквера у вокзала работы уже завершены, осталось только провести асфальтировку прилегающей территории.

В Рязани продолжается благоустройство сквера Трудовой доблести, где глава администрации Виталий Артемов и депутаты встретились с представителями подрядной организации. Об этом сообщили на сайте администрации города.

На этой неделе подрядчик начнет облицовку конструкции стелы. Ведутся работы по благоустройству основной части сквера: завершается укладка тротуарной плитки, а также планируется установка лавочек и урн.

На участке сквера у вокзала работы уже завершены, осталось только провести асфальтировку прилегающей территории.

Напомним, что Рязани было присвоено почетное федеральное звание «Город трудовой доблести» за вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и массовый трудовой героизм.

Фото: Администрация Рязани