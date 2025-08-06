В Рязани дерево рухнуло на припаркованные машины

По словам очевидцев, инцидент произошел 6 августа. «Жители дома на московском не однократно обращали внимание на дерево, которое вот-вот упадет… Несколько часов назад упало полдерева на три машины, повисло на проводах», — рассказали очевидцы. Официальная информация уточняется.