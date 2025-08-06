В России с 1 сентября обновится список медицинских противопоказаний к вождению

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый список медицинских противопоказаний к вождению, который теперь включает новые категории, связанные с психическими расстройствами. Об этом пишет издание «Главный региональный». В обновлённый перечень добавили не только шизофрению, деменцию и эпилепсию, но и «общие расстройства психологического развития»: аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Также в список внесены аномалии цветового зрения. Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что это имеет скорее формальный характер и на практике решение всегда принимает лечащий врач.

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый список медицинских противопоказаний к вождению, который теперь включает новые категории, связанные с психическими расстройствами. Об этом пишет издание «Главный региональный».

В обновлённый перечень добавили не только шизофрению, деменцию и эпилепсию, но и «общие расстройства психологического развития»: аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Также в список внесены аномалии цветового зрения.

Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что включение аутизма в перечень имеет скорее формальный характер. «На практике решение всегда принимает лечащий врач, который оценивает состояние пациента и его способность водить машину», — отметил эксперт.