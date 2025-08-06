В РГАТУ рассказали о научных исследованиях в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»

Проект в сфере агропромышленного комплекса по теме «Оцифровка процесса влияния параметров почвенного плодородия на урожай сельскохозяйственных культур» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» реализуется в 2025 году специалистами кафедры лесного дела и садоводства и кафедры селекции, семеноводства и агрохимии РГАТУ.

В РГАТУ рассказали о научных исследованиях в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Проект в сфере агропромышленного комплекса по теме «Оцифровка процесса влияния параметров почвенного плодородия на урожай сельскохозяйственных культур» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» реализуется в 2025 году специалистами кафедры лесного дела и садоводства и кафедры селекции, семеноводства и агрохимии РГАТУ.

Научно-исследовательскую работу выполняют по заказу предприятия Рязанской области ООО «ОКА-МОЛОКО» (входит в холдинг «ЭкоНива-АПК»).

Полевой этап исследований включает закладку серии почвенных полуразрезов, их описание, отбор почвенных проб для агрохимического анализа. Параллельно проводится исследование растительных проб для выявления обеспеченности сельскохозяйственных культур элементами питания.

Цель научной работы — увеличение урожайности и повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства.