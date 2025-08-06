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В Лесопарке пройдет выставка «Пойдем домой!»
Выставка состоится 17 августа в 11:00. Животных представят волонтеры и приюты. Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 13 августа записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (903) 640-78-88. Возрастное ограничение — 0+

В Лесопарке пройдет выставка «Пойдем домой!». Об этом сообщила городская служба по контролю за безнадзорными животными в соцсетях.

Выставка состоится 17 августа в 11:00. Животных представят волонтеры и приюты.

Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 13 августа записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль.

Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (903) 640-78-88.

Возрастное ограничение — 0+