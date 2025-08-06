Умер Народный артист РФ Владимир Сафронов

Артисту было 84 года. «За годы работы в Малом театре Сафронов создал около 60 ярких сценических образов, особо прославившись как мастер исполнения ролей в пьесах Островского. Артист также активно участвовал в исторических постановках, составляющих золотой фонд Малого театра», — отметили в некрологе.