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Траты россиян на бьюти-процедуры выросли на 14%
По данным газеты, средний чек при оплате бьюти-услуг, включая салоны красоты, косметологические процедуры, в январе-июне 2025 года составил 2,2 тысяч рублей. Прежде всего динамику связывают с ростом издержек: подорожали расходные материалы, IT-решения для бизнеса и коммунальные услуги. При этом, как отметили в публикации, косметологические кабинеты и салоны наращивают круг потребителей в том числе за счет привлечения мужчин.

Траты россиян на бьюти-процедуры выросли в среднем на 14%. Об этом 6 августа сообщил «Ъ».

По данным газеты, средний чек при оплате бьюти-услуг, включая салоны красоты, косметологические процедуры, в январе-июне 2025 года составил 2,2 тысяч рублей.

Прежде всего динамику связывают с ростом издержек: подорожали расходные материалы, IT-решения для бизнеса и коммунальные услуги.

При этом, как отметили в публикации, косметологические кабинеты и салоны наращивают круг потребителей в том числе за счет привлечения мужчин.