Траты россиян на бьюти-процедуры выросли на 14%

По данным газеты, средний чек при оплате бьюти-услуг, включая салоны красоты, косметологические процедуры, в январе-июне 2025 года составил 2,2 тысяч рублей. Прежде всего динамику связывают с ростом издержек: подорожали расходные материалы, IT-решения для бизнеса и коммунальные услуги. При этом, как отметили в публикации, косметологические кабинеты и салоны наращивают круг потребителей в том числе за счет привлечения мужчин.