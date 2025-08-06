Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
26°
Чтв, 07
24°
Птн, 08
22°
ЦБ USD 80.05 0.38 06/08
ЦБ EUR 92.51 0.18 06/08
Нал. USD 81.00 / 80.00 06/08 08:55
Нал. EUR 93.97 / 93.00 06/08 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
871
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 419
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 282
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 816
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Студенты технологического факультета РГАТУ завершили свой третий трудовой семестр

Студенты технологического факультета РГАТУ завершили свой третий трудовой семестр. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конце июля обучающиеся технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, работающие с апреля в составе студенческих специализированных отрядов в предприятиях АПК, завершили свой третий трудовой семестр.

В этом году будущие технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции познавали, а некоторые и закрепляли, основы своей будущей профессии в предприятиях агропромышленного комплекса Рязанского, Московского и Тульского регионов.

Студенты работали в предприятиях с новейшими технологиями производства и переработки молока — в роботизированном молочном комплексе и молочном заводе-автомате ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, в СППК «Ермолово» Касимовского района и ООО «Коломенское», в ООО «Мясо-Молоко Ресурс» Московской области и ООО Агромолкомбинат «Рязанский» (г. Рязань), а также в ИП Симаков И. Н., где работают выпускники университета: директор по производству Н. Радовский, заместитель директора по качеству и развитию Г. Заболотин и аппаратчик молочного цеха Е. Ухтин.

Также студенты проходили практику в учебно-научно-производственном комплексе ФГБОУ ВО РГАТУ и ООО «Приоритет» Рыбновского района, в ООО «Авангард» Рязанского района и ООО Скопинский мясокомбинат, а также в ИП Напалков и ИП Борискин А. А.

Помимо этого, студенты проходили практику в составе студотряда «Технолог» в ООО «Русские мельницы» и ООО «Казачий хлеб» — предприятиях мукомольной и хлебопекарной промышленности.

«Представители выпускных курсов в период прохождения практики параллельно с работой выполняли и экспериментальные исследования для подготовки и написания выпускных квалификационных работ, позволяющих раскрыть исследовательский потенциал студентов и при защите которых выпускникам предстоит продемонстрировать использование теоретического и прикладного инструментария, полученного в ходе практики — навыки сбора и анализа информации об известных технологиях и технических средствах, умение обоснованного выбора технологий, оборудования и машин для производства и первичной обработки продукции растениеводства и животноводства, позволяющих повысить производительность труда и доходность предприятий», — отметили в вузе.