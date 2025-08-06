Студенты технологического факультета РГАТУ завершили свой третий трудовой семестр

Студенты технологического факультета РГАТУ завершили свой третий трудовой семестр. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конце июля обучающиеся технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, работающие с апреля в составе студенческих специализированных отрядов в предприятиях АПК, завершили свой третий трудовой семестр.

В этом году будущие технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции познавали, а некоторые и закрепляли, основы своей будущей профессии в предприятиях агропромышленного комплекса Рязанского, Московского и Тульского регионов.

Студенты работали в предприятиях с новейшими технологиями производства и переработки молока — в роботизированном молочном комплексе и молочном заводе-автомате ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, в СППК «Ермолово» Касимовского района и ООО «Коломенское», в ООО «Мясо-Молоко Ресурс» Московской области и ООО Агромолкомбинат «Рязанский» (г. Рязань), а также в ИП Симаков И. Н., где работают выпускники университета: директор по производству Н. Радовский, заместитель директора по качеству и развитию Г. Заболотин и аппаратчик молочного цеха Е. Ухтин.

Также студенты проходили практику в учебно-научно-производственном комплексе ФГБОУ ВО РГАТУ и ООО «Приоритет» Рыбновского района, в ООО «Авангард» Рязанского района и ООО Скопинский мясокомбинат, а также в ИП Напалков и ИП Борискин А. А.

Помимо этого, студенты проходили практику в составе студотряда «Технолог» в ООО «Русские мельницы» и ООО «Казачий хлеб» — предприятиях мукомольной и хлебопекарной промышленности.

«Представители выпускных курсов в период прохождения практики параллельно с работой выполняли и экспериментальные исследования для подготовки и написания выпускных квалификационных работ, позволяющих раскрыть исследовательский потенциал студентов и при защите которых выпускникам предстоит продемонстрировать использование теоретического и прикладного инструментария, полученного в ходе практики — навыки сбора и анализа информации об известных технологиях и технических средствах, умение обоснованного выбора технологий, оборудования и машин для производства и первичной обработки продукции растениеводства и животноводства, позволяющих повысить производительность труда и доходность предприятий», — отметили в вузе.