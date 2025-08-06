Студенты технологического факультета РГАТУ начали осваивать ресторанный бизнес

Во время практики студенты получили практические навыки работы на современном оборудовании, изучили новые технологические приемы приготовления блюд и изделий, современные подходы к организации ресторанного обслуживания посетителей. Также они освоили организацию технологического процесса производства кулинарной продукции, который включает в себя работу с документацией, подготовку сырья и полуфабрикатов, реализацию готовой продукции.

Студенты технологического факультета по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» РГАТУ прошли производственную практику на предприятиях общественного питания Рязани. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Во время практики студенты получили практические навыки работы на современном оборудовании, изучили новые технологические приемы приготовления блюд и изделий, современные подходы к организации ресторанного обслуживания посетителей.

Также они освоили организацию технологического процесса производства кулинарной продукции, который включает в себя работу с документацией, подготовку сырья и полуфабрикатов, реализацию готовой продукции.

Также для студентов провели мастер-классы от ведущих шеф-поваров ресторанов «Бон аппетит», «Елки», «Разговоры», «Большая сковорода», «Камин», ООО «Мишлен», кафе «Додо пицца», «Вкусно и точка» и др.