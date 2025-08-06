С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для новых смартфонов в России

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для установки на все новые смартфоны в России. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского. Также сообщалось, что Сбер и компания VK работают над внедрением технологий защиты пользователей от телефонных мошенников в приложении Max.

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для установки на все новые смартфоны в России. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Эксперт напомнил, что Max, помимо общения, предоставляет доступ к государственным услугам, таким как «Госуслуги» и цифровая подпись. Кроме того, через него можно будет использовать финансовые инструменты, например, систему быстрых платежей.

Однако в Минцифры уточнили, что приложение Max не будет использоваться для обязательной электронной подписи всех документов. В законе говорится только о подписании документов в системе «Госключ», и он не касается других сервисов для электронной подписи.

Также сообщалось, что Сбер и компания VK работают над внедрением технологий защиты пользователей от телефонных мошенников в приложении Max.