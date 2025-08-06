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Рязанские врачи в 2025 году провели 19 операций по пересадке органов
Операции проводили в ОКБ. В этом году выполнено 17 трансплантаций почек и 2 пересадки печени, что, по данным облправительства, превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Отмечается, что темпы оказания трансплантологической помощи выросли в два раза. Все пациенты с донорскими органами находятся на постоянном контроле специалистов.

Рязанские врачи в 2025 году провели 19 операций по пересадке органов. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба облправительства.

Операции проводили в ОКБ. В этом году выполнено 17 трансплантаций почек и 2 пересадки печени, что, по данным облправительства, превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Отмечается, что темпы оказания трансплантологической помощи выросли в два раза. Все пациенты с донорскими органами находятся на постоянном контроле специалистов.

«Служба донорства и трансплантации постоянно совершенствуется. Следующий этап развития — проведение сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы пациентам с диабетом 1 типа и почечной недостаточностью. Это позволит излечивать людей с такими опасными для жизни заболеваниями», — заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.