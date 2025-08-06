Рязанка украла выручку супермаркета, чтобы поставить ставку

По данным полиции, 38-летняя рязанка — руководитель местного супермаркета, украла из выручки 150 тысяч рублей. Женщина внесла недостоверные сведения в ведомость при сдаче инкассации. Она планировала поставить ставку на спортивное мероприятие, выиграть, увеличить сумму и вернуть похищенное Возбуждено уголовное дело.