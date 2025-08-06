Россиянок предупредили о штрафе за «права» с девичьей фамилией

Женщине нужно заменить водительское удостоверение при смене фамилии после замужества, так как при изменении персональных данных оно подлежит аннулированию. Управление автомобилем с девичьей фамилией будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право. Штраф за подобное нарушение составляет до 15 тысяч рублей.

Россиянок предупредили о штрафе за «права» с девичьей фамилией. Об этом РИА Новости рассказала член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова.

Она напомнила, что женщине нужно заменить водительское удостоверение при смене фамилии после замужества, так как при изменении персональных данных оно подлежит аннулированию.

Управление автомобилем с девичьей фамилией будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право. Штраф за подобное нарушение составляет до 15 тысяч рублей.