Россиянам рассказали об опасности голосовых сообщений в мессенджерах

Увлечение голосовыми сообщениями несет риски для безопасности пользователей. Дмитрий Галов предупреждает, что технологии позволяют клонировать голос по коротким фрагментам, создавая угрозы манипуляций и кражи денег. Перехват сообщений помогает обходить фильтры, а неизвестные файлы могут содержать вирусы. Ирина Дмитриева советует проверять наличие «видеокружков», используемых для обучения нейросетей и создания фейковых материалов.

Увлечение голосовыми сообщениями в мессенджерах может привести к серьезным угрозам для персональных данных пользователей. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на Дмитрия Галова, руководителя Kaspersky GReAT в России.

Он отметил, что современные технологии позволяют мошенникам клонировать голос человека всего лишь по нескольким фразам. С помощью созданных дипфейков злоумышленники могут манипулировать родными и друзьями, заставляя их передавать деньги под различными предлогами.

Галов также подчеркнул, что перехваченные голосовые сообщения могут помочь мошенникам обойти спам-фильтры мессенджеров. Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION, добавил, что аудиофайлы могут содержать вредоносное ПО или вирусы, поэтому открывать голосовые сообщения от незнакомцев крайне не рекомендуется.

Ирина Дмитриева, инженер-аналитик компании «Газинформсервис», отметила важность проверки наличия «видеокружков» в мессенджерах. Эти видеозаписи могут быть использованы для обучения нейромоделей и синтеза новых уникальных видео и аудио, что представляет собой еще одну потенциальную угрозу для пользователей.