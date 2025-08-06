Россиянам рассказали, как стресс отражается на состоянии кожи лица

Хроническое напряжение и стресс могут серьезно повлиять на здоровье кожи лица, предупреждает косметолог-эстетист Светлана Толмачева, пишет RuNews24.ru.
По ее словам, постоянное пребывание в состоянии стресса вызывает непроизвольные мышечные сокращения, которые нарушают нормальное питание кожи и кровообращение.
При длительном стрессе уровень кортизола в организме повышается, что приводит к разрушению коллагена и эластина — ключевых компонентов, отвечающих за молодость и упругость кожи. Хотя стрессовые реакции являются естественными, их хронические формы могут иметь серьезные последствия для внешности.
Толмачева отмечает, что лицо отражает внутреннее состояние человека, и окружающие легко замечают признаки усталости и напряжения. Для борьбы с этими проявлениями она рекомендует щадящие остеопатические методики, которые помогают расслабить напряженные участки и улучшить цвет лица. Воздействие на области, связанные с дыханием и шейным отделом, может активировать восстановительные процессы как в коже лица, так и в организме в целом.
Специалист подчеркивает важность правильного положения тела для поддержания привлекательности лица. Напряжение мышц шеи может привести к отекам, тусклой коже и потере упругости. Для эффективного самомассажа Толмачева советует обращать внимание на зоны с высокой концентрацией нервных окончаний, такие как стопы, височная область и участок под затылком.
Фото: Шедеврум