Россиянам рассказали, как стресс отражается на состоянии кожи лица

Хронический стресс негативно влияет на кожу лица, предупреждая косметолог-эстетист Светлана Толмачева. Постоянное нервное напряжение нарушает кровоснабжение кожи, повышает уровень кортизола, разрушает коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение. Лицо отображает внутреннее состояние, и усталость заметна окружающим. Чтобы предотвратить негативные последствия, специалист предлагает применять мягкие остеопатические техники, восстанавливающие кровообращение и улучшающие внешний вид кожи. Важно также следить за положением тела, избегать напряжения мышц шеи и проводить массаж зон с большим количеством нервных окончаний.

Хроническое напряжение и стресс могут серьезно повлиять на здоровье кожи лица, предупреждает косметолог-эстетист Светлана Толмачева, пишет RuNews24.ru.

По ее словам, постоянное пребывание в состоянии стресса вызывает непроизвольные мышечные сокращения, которые нарушают нормальное питание кожи и кровообращение.

При длительном стрессе уровень кортизола в организме повышается, что приводит к разрушению коллагена и эластина — ключевых компонентов, отвечающих за молодость и упругость кожи. Хотя стрессовые реакции являются естественными, их хронические формы могут иметь серьезные последствия для внешности.

Толмачева отмечает, что лицо отражает внутреннее состояние человека, и окружающие легко замечают признаки усталости и напряжения. Для борьбы с этими проявлениями она рекомендует щадящие остеопатические методики, которые помогают расслабить напряженные участки и улучшить цвет лица. Воздействие на области, связанные с дыханием и шейным отделом, может активировать восстановительные процессы как в коже лица, так и в организме в целом.

Специалист подчеркивает важность правильного положения тела для поддержания привлекательности лица. Напряжение мышц шеи может привести к отекам, тусклой коже и потере упругости. Для эффективного самомассажа Толмачева советует обращать внимание на зоны с высокой концентрацией нервных окончаний, такие как стопы, височная область и участок под затылком.

Фото: Шедеврум