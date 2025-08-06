«Роснефть» и гонщики LADA Sport ROSNEFT организовали для детей день автоспорта

Мероприятие для юных любителей автоспорта организовали Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») и команда LADA Sport ROSNEFT. Дети увидели экскурсию и познакомились с внутренним миром Чемпионата России по картингу, в котором выступает юношеское подразделение команды.

В дни соревнований в Рязанской области юные рязанцы посетили боксы команды, познакомились с профессиональной гоночной техникой, пообщались с пилотами юношеской команды LADA Sport ROSNEFT Junior и поддерживали гонщиков в ходе заездов на треке. Спортсмены объяснили детям, как организована работа в коллективе, раздали автографы и провели фотосессию. Юные гости подарили гонщикам свои рисунки на тему автоспорта.

В рамках мероприятия для детей также была организована отдельная развлекательно-познавательная программа с посещением мастер-классов и творческих площадок.

Картинг — первая ступень мирового автоспорта. «Роснефть» и команда LADA Sport ROSNEFT много лет совместно поддерживают этот вид спорта, открывая молодежи дорогу мир профессиональных гонок.

«Роснефть» — генеральный спонсор LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда добилась внушительных результатов во всех классах кольцевых гонок, ралли и картинге, завоевав 45 чемпионских титулов. Благодаря такому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing, обеспечивающее повышенную защиту двигателя в экстремальных условиях соревнований. Именно его LADA Sport ROSNEFT неизменно использует в двигателях своих болидов. Технологии, испытанные на гоночных трассах, доступны автомобилистам. Топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».

Рязанская НПК — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в отрасли. С 2018 года производит, в том числе, высокооктановый бензин АИ-100 PULSAR, разработанный специально для высокофорсированных двигателей гоночных автомобилей и ежегодно поставляет инновационный продукт для гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.