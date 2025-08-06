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МВД РФ предложило запретить питбайки на дорогах общего пользования
МВД России предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования, сообщает издание «Коммерсант». По мнению ведомства, мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников дорожного движения. В случае нарушения нового запрета планируется ввести штрафы до 30 тысяч рублей. В МВД уточнили, что эти транспортные средства обычно продаются как спортивный инвентарь и не оборудованы необходимыми элементами безопасности, такими как фары, поворотники и зеркала.

МВД России предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования, сообщает издание «Коммерсант».

По мнению ведомства, мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников дорожного движения. В случае нарушения нового запрета планируется ввести штрафы до 30 тысяч рублей.

В МВД уточнили, что питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы не предназначены для движения по дорогам общего пользования и не подлежат постановке на государственный учет. Эти транспортные средства обычно продаются как спортивный инвентарь и не оборудованы необходимыми элементами безопасности, такими как фары, поворотники и зеркала.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что на дорогах часто встречаются подростки за рулем питбайков, что нередко заканчивается авариями. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 288 ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков, в результате которых погибли 10 детей, а 235 получили травмы.

Фото: Шедеврум