Минэнерго оценило темпы роста цен на бензин

Отмечается, что темпы роста цен на бензин в России несколько опережает инфляцию. Тем не менее, как заявили в Минэнерго, топливный рынок стабилен, запасы находятся вблизи рекордных значений.