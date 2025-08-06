Минэнерго оценило темпы роста цен на бензин
Отмечается, что темпы роста цен на бензин в России несколько опережает инфляцию. Тем не менее, как заявили в Минэнерго, топливный рынок стабилен, запасы находятся вблизи рекордных значений.
Минэнерго оценило темпы роста цен на бензин. Об этом 6 августа сообщило агентство «Прайм».
Отмечается, что темпы роста цен на бензин в России несколько опережает инфляцию.
Тем не менее, как заявили в Минэнерго, топливный рынок стабилен, запасы находятся вблизи рекордных значений.