Метеоролог рассказал, какой погоды ждать рязанцам в августе

По словам независимого метеоролога Стальнова, август в Рязанской области ожидается несколько теплее климатической нормы, но без значительных температурных колебаний и аномальной жары. Он отметил, что в ближайшие дни в регионе может похолодать, пройдут осадки. Во второй половине месяца вероятно возвращение летнего тепла. При этом, Стальнов отметил, что летняя погода прогнозируется менее уверенно, чем в иные сезоны, поэтому в долгосрочном прогнозировании могут быть значительные погрешности.

Метеоролог рассказал, какой погоды ждать рязанцам в августе. Об этом сообщает паблик лаборатории биохимии и ландшафтов РГУ.

По словам независимого метеоролога Стальнова, август в Рязанской области ожидается несколько теплее климатической нормы, но без значительных температурных колебаний и аномальной жары.

Он отметил, что в ближайшие дни в регионе может похолодать, пройдут осадки. Во второй половине месяца вероятно возвращение летнего тепла. При этом, Стальнов отметил, что летняя погода прогнозируется менее уверенно, чем в иные сезоны, поэтому в долгосрочном прогнозировании могут быть значительные погрешности.