Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ в рамках обмена

По словам Мединского, из-за отказа Киева принять ряд военнопленных второй обмен между Россией и Украиной шел тяжело, а третий не начался. Он добавил, что Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на «первый» и «второй» сорт.

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ в рамках обмена. Об этом он 6 августа написал в своем Telegram-канале.

По словам Мединского, из-за отказа Киева принять ряд военнопленных второй обмен между Россией и Украиной шел тяжело, а третий не начался.

Он добавил, что Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на «первый» и «второй» сорт.