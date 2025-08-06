Депутаты рязгордумы оценили ремонт в здании будущего центра диспансеризации

В ремонтируемом здании обновляют фасад, заменяют инженерные коммуникации, укрепляют лестницы, отделывают стены и потолок. Уже смонтировали новую крышу, провели перепланировку помещений на первом и втором этажах, установили новые окна и входные группы. Также идет благоустройство прилегающей территории: вырубают аварийные деревья, асфальтируют зоны парковки и пешеходных дорожек, заменяют бордюры. Срок сдачи объекта — конец сентября.

В городской больнице № 10 идут работы по созданию центра диспансеризации для взрослых. Объект посетили глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам Роман Калинин, а также представители подрядчика и рязоблдумы, сообщила пресс-служба гордумы.

В ремонтируемом здании обновляют фасад, заменяют инженерные коммуникации, укрепляют лестницы, отделывают стены и потолок. Уже смонтировали новую крышу, провели перепланировку помещений на первом и втором этажах, установили новые окна и входные группы.

Также идет благоустройство прилегающей территории: вырубают аварийные деревья, асфальтируют зоны парковки и пешеходных дорожек, заменяют бордюры.

Срок сдачи объекта — конец сентября.

В центре диспансеризации откроют кабинеты маммографии, рентгенофлюрографии, компьютерной томографии, ЭКГ, УЗ-диагностики, спирометрии. Принимать пациентов будут врачи общей практики и специалисты узкого профиля. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доступности учреждения.

«Это первый специализированный центр диспансеризации в нашем городе, оснащенный самым современным оборудованием. Его работа позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте, что, безусловно, удобно. Необходимо создать условия, чтобы услуги центра были доступны для каждого жителя, чтобы из любого района города можно было быстро и без проблем сюда добраться», — отметила Татьяна Панфилова.

В этот же день Татьяна Панфилова и Роман Калинин ознакомились с условиями предоставления медуслуг горожанам поликлиникой завода «Красное знамя». Депутаты пообщались с руководством медучреждения и обсудили кадровый вопрос.