Более 70 жителей Рязанской области пытались снизить показатели на счетчиках газа

Более 70 жителей Рязанской области пытались снизить показатели на счетчиках газа. Об этом сообщает пресс-служба компание «Газпром Межрегионгаз Рязань».

В ходе проверок газоиспользующего оборудования с начала 2025 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» зафиксировали 72 факта несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа (ПУГ). Больше всего нарушений зафиксировано в Михайловском и Клепиковском районах, а также в областном центре.

В результате абонентам в общей сложности доначисленно к оплате более 3,3 млн рублей.

«Основные причины нарушения работы счетчиков — это установка приспособлений, которые замедляют работу и искажают показания. Обнаружить следы вмешательства в счетный механизм очень просто. Поэтому, сэкономить, перекрутив табло счетчика, не получится», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.