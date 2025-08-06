Берег Ласковского озера в Рязанской области намерены сдать в аренду на 49 лет

Согласно документам, площадь участка — 44 тысячи 201 м². Вид разрешенного использования земельного участка — отдых (рекреация). Минимальная расчетная арендная плата на 2025 год — 785 тысяч 274 рублей. На 2026 год и последующие — 815 906,26 рублей.