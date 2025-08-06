Банк России прогнозирует высокие ставки для достижения целей по инфляции

Банк России объявил о намерении установить жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции к 2026 году. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на документы регулятора. Указано, что в базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 18,8-19,6% годовых, а в 2026 году — 12-13% годовых. Регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться в течение длительного времени. При этом дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Банк России объявил о намерении установить жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции к 2026 году. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на документы регулятора.

Указано, что в базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 18,8-19,6% годовых, а в 2026 году — 12-13% годовых.

Регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться в течение длительного времени. При этом дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.