Зеленский заявил, что обсудил с Трампом завершение боевых действий на Украине

Как сказал Зеленский, он провел телефонный разговор с Трампом и обсудил усилия по прекращению боевых действий на Украине, санкции в отношении России и оборонное сотрудничество. «Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть», — написал Зеленский. Как добавил президент Украины, с Дональдом Трампом он также обсудил «совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите». По его словам, уже согласована поставка на Украину американского оружия из Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом завершение боевых действий на Украине. Об этом 5 августа сообщил «Ъ».

Как сказал Зеленский, он провел телефонный разговор с Трампом и обсудил усилия по прекращению боевых действий на Украине, санкции в отношении России и оборонное сотрудничество.

«Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть», — написал Зеленский.

Как добавил президент Украины, с Дональдом Трампом он также обсудил «совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите». По его словам, уже согласована поставка на Украину американского оружия из Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.