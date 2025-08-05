В Скопине столкнулись два автомобиля

4 августа в городе Скопине, около 23:20, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает сайт УМВД по Рязанской области. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Опель Астра» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 48-летняя местная жительница. В результате аварии водитель ВАЗ-2114 была вынуждена обратиться за медицинской помощью. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

4 августа в городе Скопине, около 23:20, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает сайт УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Опель Астра» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 48-летняя местная жительница.

В результате аварии водитель ВАЗ-2114 была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: УМВД по Рязанской области