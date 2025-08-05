В Рязанскую область вернется жара
В среду, 6 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью +14, +19°С, днем +24, +29°С.
В Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального МЧС.
В среду, 6 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью +14, +19°С, днем +24, +29°С.