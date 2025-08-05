В Рязани родились «редкие» близняшки с общей плацентой

В перинатальном центре родились двойняшки с общей плацентой. Это вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре. Отмечается, что наступление такой беременности случается очень редко — 0,01% от всех беременностей. Частота подобных родов — 1 на 25 000. Пациентку родоразрешили в рязанском перинатальном центре раньше срока, чтобы не было осложнений. На свет появились две девочки. В настоящее время мать чувствует себя хорошо. Новорожденные находятся в стабильном состоянии, продолжают лечение, набирают вес в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

В рязанском перинатальном центре родились «редкие» близняшки. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба медучреждения.

В перинатальном центре родились близняшки с общей плацентой. Это вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре.

Отмечается, что наступление такой беременности случается очень редко — 0,01% от всех беременностей. Частота подобных родов — 1 на 25 000.

Пациентку родоразрешили в рязанском перинатальном центре раньше срока, чтобы не было осложнений. На свет появились две девочки. В настоящее время мать чувствует себя хорошо. Новорожденные находятся в стабильном состоянии, продолжают лечение, набирают вес в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.