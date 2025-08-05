В Рязани прокуратура добилась компенсации затрат онкобольного на покупку лекарств
Рязанец купил лекарство за 172 тысячи рублей, потому что ему не выдали вовремя препарат. Прокуратура направила в суд иск с требованием возместить затраты. Также надзорный орган попросил компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование.
Прокуратура Октябрьского района Рязани добилась компенсации затрат онкобольного на покупку лекарств. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного надзорного органа.
Рязанец купил лекарство за 172 тысячи рублей, потому что ему не выдали препарат вовремя.
Прокуратура направила в суд иск с требованием возместить затраты. Также надзорный орган попросил компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требование.