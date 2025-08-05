В Рязани обнаружили несанкционированную свалку

Свалку обнаружили на дороге к бывшей птицефабрике. На ней заметили строительные материалы, бытовой мусор и биологические отходы — мертвую рыбу. Прокуратура организовала проверку по данному факту.