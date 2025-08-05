В Рязани изменили движение троллейбуса № 5

В связи с отключением питания на улице Чкалова троллейбусный маршрут № 5 будет следовать от площади Полетаева через площадь Театральную и площадь Ленина до остановки «Вокзал Рязань-2», где развернется и проедет в обратном направлении. Ремонтные работы по восстановлению поврежденной контактной сети продлятся до 6 августа.