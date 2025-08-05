В Рязани из-за ремонтных работ перекроют один из перекрестков

Речь идет о перекресте улиц Котовского и Щорса. Причина закрытия движения — аварийный ремонт теплотрассы. Ограничения будут действовать с 08:00 6 августа до 23:00 11 августа. Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрутов №№ 33М2, 50 М³, 85 М³ и 85аМ3 следуют до остановки «пос. Южный»; автобусы маршрута № 16 следуют до остановки «Институт ВНИИМСХ».