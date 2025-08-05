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В Рязани «борщевой набор» подорожал в два раза
За прошедшие выходные в Рязани продали более двух тонн овощей. В лидерах продаж — продукция с больших агрохозяйств и частных подворий. Пенсионерка и продавец Пелагея Михайлова рассказала, что тратит на борщ только на мясо — уходит около 360 рублей за килограмм свинины на кости, а остальные ингредиенты — с огорода. За 800 граммов репчатого лука она просит 70 рублей, за четыре моркови — 40 рублей.

«Вести-Рязань» рассчитали «индекс борща», некоторые позиции набора по сравнению с 2024 годом подорожали в два раза. Сюжет об этом показали на телеканале ГТРК «Ока» 5 августа.

В сюжете отметили, что за прошедшие выходные в Рязани продали более двух тонн овощей. В лидерах продаж — продукция с больших агрохозяйств и частных подворий.

Пенсионерка и продавец Пелагея Михайлова рассказала, что тратит на борщ только на мясо — уходит около 360 рублей за килограмм свинины на кости, а остальные ингредиенты — с огорода. За 800 граммов репчатого лука она просит 70 рублей, за четыре моркови — 40 рублей.

Продавец напротив отметила, что в этом году цены выросли из-за удорожания семян и продуктов. Так, морковь раньше стоила около 50 рублей за килограмм, сейчас — 60-70 рублей. Свекла держится в том же диапазоне. За картофель продавец просит 60 рублей за килограмм.

Как рассказали в сюжете, по данным Рязаньстата, в этом году «борщевой набор» подорожал по некоторым позициям вдвое. В числе лидеров роста — говядина с ростом на 125 рублей, свекла подорожала на треть, картофель вырос в цене в половину и капуста прибавила на 60%.

Журналист отметила, что минпромторг России предложил ввести ценовую вилку на «борщевой набор» и социально значимые товары — установить фиксированный диапазон цен. Однако эксперты считают, что реализовать такую инициативу будет сложно: производители не могут продавать продукцию ниже себестоимости, а оптовые поставщики и ритейлеры учитывают транспортные расходы и собственные издержки.