В Рязани 14-летний юноша попал в полицию за вандализм на Лыбедском бульваре

Сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили инцидент с несовершеннолетним, который, по данным мониторинга, сломал устройство автополива на Лыбедском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Видеозапись этого происшествия была размещена в одном из телеграм-каналов.
Личность молодого человека была установлена сотрудниками отдела МВД России по Советскому району. 14-летний рязанец был доставлен в отдел полиции вместе с одним из родителей для выяснения обстоятельств случившегося. Инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с подростком и его законным представителем, разъяснив недопустимость поведения, которое может причинить материальный или моральный ущерб окружающим.
Юноша выразил раскаяние в содеянном. В отношении родителя подростка был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.