В Рязани 14-летний юноша попал в полицию за вандализм на Лыбедском бульваре

Сотрудники УМВД Рязанской области выявили несовершеннолетнего, который сломал устройство автополива на Лыбедском бульваре. Инцидент был зафиксирован на видео и размещен в телеграм-канале. 14-летнего рязанца доставили в полицию с родителем для выяснения обстоятельств. Инспектор провел беседу с подростком и законным представителем, объяснив недопустимость ущерба. Юноша изъявил раскаяние. На родителя составлен административный протокол за неисполнение воспитательных обязанностей. Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили инцидент с несовершеннолетним, который, по данным мониторинга, сломал устройство автополива на Лыбедском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Видеозапись этого происшествия была размещена в одном из телеграм-каналов.

Личность молодого человека была установлена сотрудниками отдела МВД России по Советскому району. 14-летний рязанец был доставлен в отдел полиции вместе с одним из родителей для выяснения обстоятельств случившегося. Инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с подростком и его законным представителем, разъяснив недопустимость поведения, которое может причинить материальный или моральный ущерб окружающим.

Юноша выразил раскаяние в содеянном. В отношении родителя подростка был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.