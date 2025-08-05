Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
23°
Срд, 06
26°
Чтв, 07
23°
ЦБ USD 79.67 -0.66 05/08
ЦБ EUR 92.33 0.62 05/08
Нал. USD 81.05 / 80.00 05/08 13:00
Нал. EUR 93.82 / 93.00 05/08 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
782
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 288
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 198
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 518
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани 14-летний юноша попал в полицию за вандализм на Лыбедском бульваре
Сотрудники УМВД Рязанской области выявили несовершеннолетнего, который сломал устройство автополива на Лыбедском бульваре. Инцидент был зафиксирован на видео и размещен в телеграм-канале. 14-летнего рязанца доставили в полицию с родителем для выяснения обстоятельств. Инспектор провел беседу с подростком и законным представителем, объяснив недопустимость ущерба. Юноша изъявил раскаяние. На родителя составлен административный протокол за неисполнение воспитательных обязанностей. Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили инцидент с несовершеннолетним, который, по данным мониторинга, сломал устройство автополива на Лыбедском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Видеозапись этого происшествия была размещена в одном из телеграм-каналов.

Личность молодого человека была установлена сотрудниками отдела МВД России по Советскому району. 14-летний рязанец был доставлен в отдел полиции вместе с одним из родителей для выяснения обстоятельств случившегося. Инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с подростком и его законным представителем, разъяснив недопустимость поведения, которое может причинить материальный или моральный ущерб окружающим.

Юноша выразил раскаяние в содеянном. В отношении родителя подростка был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.